***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 13:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915870
BIST
13:361.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
13:367,6359
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1039
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
13:369,0745
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0945
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
13:36416,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,73
|Açılış
|: 416,21
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler13:35
|TRILC
|12,10
|59.798
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.088.962
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.289.342
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|958.034
|% 10,00
|
|KUTPO
|58,90
|53.034.545
|% 9,99
|
|KENT
|367,00
|3.057.587
|% -5,82
|
|DAGHL
|15,28
|3.908.076
|% -5,68
|
|ULUSE
|63,35
|1.713.548
|% -5,66
|
|ULKER
|21,20
|47.740.748
|% -4,59
|
|LINK
|45,00
|25.377.127
|% -4,21
|
|GARAN
|9,13
|1.090.355.692
|% -1,30
|
|PETKM
|6,16
|1.037.135.620
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,40
|808.881.507
|% 2,72
|
|HALKB
|5,46
|748.152.136
|% 1,30
|
|THYAO
|14,86
|728.824.709
|% 0,54
|
|PETKM
|6,16
|1.037.135.620
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|370.399.818
|% -1,22
|
|HALKB
|5,46
|748.152.136
|% 1,30
|
|GARAN
|9,13
|1.090.355.692
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,26
|475.430.973
|% 0,00
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6303
|7,6357
|% 1,38
|
|Euro
|9,0654
|9,0717
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,5406
|10,5934
|% 1,37
|
|Frank
|8,1564
|8,2055
|% 1,22
|
|Riyal
|2,0297
|2,0399
|% 1,40
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,50
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,37
|
|Cumhuriyet
|2.764
|2.806
|25,00
|
|Tam
|2.750
|2.822
|24,28
|
|Yarım
|1.329
|1.365
|11,75
|
|Çeyrek
|667
|682
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,25
|69,25
|-0,11
|