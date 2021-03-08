***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 13:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915871
BIST
14:001.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:007,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1078
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:009,0826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1026
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:00416,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,77
|Açılış
|: 416,06
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:00
|VKFYO
|8,91
|48.185.876
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|61.032
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.356.679
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|3.548.441
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.296.929
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,14
|1.129.178.822
|% -1,19
|
|PETKM
|6,18
|1.088.271.298
|% 2,66
|
|KOZAL
|132,70
|843.637.405
|% 2,95
|
|HALKB
|5,45
|775.019.784
|% 1,11
|
|THYAO
|14,83
|772.967.304
|% 0,34
|
|PETKM
|6,18
|1.088.271.298
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,43
|383.825.220
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|775.019.784
|% 1,11
|
|GARAN
|9,14
|1.129.178.822
|% -1,19
|
|VAKBN
|4,26
|487.375.073
|% 0,00
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6361
|7,6398
|% 1,43
|
|Euro
|9,0719
|9,0826
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,5510
|10,6039
|% 1,47
|
|Frank
|8,1575
|8,2067
|% 1,24
|
|Riyal
|2,0314
|2,0416
|% 1,48
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,96
|
|Altın Gr.
|415
|416
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.749
|2.821
|23,16
|
|Yarım
|1.329
|1.364
|11,21
|
|Çeyrek
|666
|682
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|0,02
|