***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 13:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915874
BIST
14:251.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:257,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1186
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:259,0905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1105
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:25415,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,38
|Açılış
|: 415,67
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:25
|TRILC
|12,10
|67.010
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.250.046
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.462.361
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,13
|1.166.615.566
|% -1,30
|
|PETKM
|6,15
|1.120.934.407
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,70
|930.128.051
|% 2,95
|
|THYAO
|14,75
|838.581.045
|% -0,20
|
|HALKB
|5,44
|794.080.565
|% 0,93
|
|PETKM
|6,15
|1.120.934.407
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,43
|385.556.888
|% -1,22
|
|HALKB
|5,44
|794.080.565
|% 0,93
|
|GARAN
|9,13
|1.166.615.566
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,25
|498.686.767
|% -0,23
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6448
|7,6506
|% 1,57
|
|Euro
|9,0831
|9,0905
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,5391
|10,5920
|% 1,36
|
|Frank
|8,1531
|8,2022
|% 1,18
|
|Riyal
|2,0314
|2,0416
|% 1,48
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,52
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,53
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.755
|2.826
|28,72
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|13,90
|
|Çeyrek
|668
|684
|6,95
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,32
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|0,11
|
Seans Raporu
14:25
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