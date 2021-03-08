***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 13:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915881
BIST
14:351.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:357,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1240
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:359,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1151
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:35415,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,30
|Açılış
|: 415,59
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:33
|TRILC
|12,10
|67.361
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.464.048
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.256.951
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,13
|1.187.255.894
|% -1,30
|
|PETKM
|6,15
|1.135.106.182
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,30
|940.110.727
|% 2,64
|
|THYAO
|14,76
|856.925.149
|% -0,14
|
|HALKB
|5,42
|803.885.520
|% 0,56
|
|PETKM
|6,15
|1.135.106.182
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,42
|386.097.060
|% -1,63
|
|HALKB
|5,42
|803.885.520
|% 0,56
|
|GARAN
|9,13
|1.187.255.894
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,23
|510.847.403
|% -0,70
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6472
|7,6519
|% 1,59
|
|Euro
|9,0854
|9,0906
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,5533
|10,6062
|% 1,49
|
|Frank
|8,1633
|8,2125
|% 1,31
|
|Riyal
|2,0327
|2,0429
|% 1,55
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-7,68
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,34
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.752
|2.823
|25,61
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|12,39
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,12
|