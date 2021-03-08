***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 11:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915832
BIST
16:521.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -9,26
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:527,6677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1357
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:529,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1324
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:52416,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,44
|Açılış
|: 416,73
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:52
|TRILC
|12,10
|128.986
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.820.688
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.370.425
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,16
|1.739.372.242
|% 2,33
|
|GARAN
|9,06
|1.697.173.695
|% -2,05
|
|KRDMD
|7,24
|1.192.006.887
|% -0,82
|
|KOZAL
|131,70
|1.129.724.259
|% 2,17
|
|THYAO
|14,67
|1.093.581.298
|% -0,74
|
|PETKM
|6,16
|1.739.372.242
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,39
|653.452.327
|% -2,85
|
|GARAN
|9,06
|1.697.173.695
|% -2,05
|
|HALKB
|5,41
|948.113.989
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,24
|1.192.006.887
|% -0,82
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6617
|7,6677
|% 1,80
|
|Euro
|9,1019
|9,1124
|% 1,47
|
|Sterlin
|10,5767
|10,6298
|% 1,72
|
|Frank
|8,1681
|8,2173
|% 1,37
|
|Riyal
|2,0366
|2,0469
|% 1,74
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-6,72
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,91
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|40,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,13
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,48
|
|Çeyrek
|670
|685
|8,74
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,20
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Seans Raporu
16:52
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