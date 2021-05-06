***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 16:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934928
BIST
16:391.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,70
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
16:398,3181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
16:3910,0600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0645
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
16:39483,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,21
|Açılış
|: 483,89
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,12
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KRDMA
|7,26
|96.706.424
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.376.906
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,26
|7.816.208
|% -9,96
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,04
|3.954.717
|% -8,57
|
|BJKAS
|8,83
|105.869.746
|% -7,64
|
|USAK
|2,69
|219.219.328
|% -6,60
|
|KRDMD
|8,41
|2.965.366.044
|% 9,08
|
|GARAN
|7,40
|1.467.938.971
|% 2,07
|
|EREGL
|19,99
|1.228.165.955
|% 2,83
|
|THYAO
|12,88
|1.026.605.775
|% 2,22
|
|PETKM
|6,87
|622.018.797
|% 1,93
|
|KRDMD
|8,41
|2.965.366.044
|% 9,08
|
|YKBNK
|2,09
|431.975.023
|% 0,48
|
|GARAN
|7,40
|1.467.938.971
|% 2,07
|
|PETKM
|6,87
|622.018.797
|% 1,93
|
|CANTE
|4,52
|398.691.113
|% -3,21
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3154
|8,3181
|% 0,05
|
|Euro
|10,0470
|10,0600
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,5461
|11,6040
|% 0,15
|
|Frank
|9,1386
|9,1936
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2142
|2,2253
|% 0,18
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|20,82
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,17
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,13
|
|B. Petrol
|68,75
|68,75
|-0,21
|
Seans Raporu
16:39
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