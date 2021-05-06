***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 16:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934939
BIST
17:161.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,62
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:168,3083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0056
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:1610,0332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0377
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:16483,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,09
|Açılış
|: 483,77
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:16
|MRSHL
|313,50
|9.393.658
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.490.096
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.833.733
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.893.274
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|274.319.933
|% -9,72
|
|INTEM
|41,58
|4.209.356
|% -9,57
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|TRGYO
|3,32
|68.587.759
|% -7,78
|
|KRDMD
|8,30
|3.164.763.582
|% 7,65
|
|GARAN
|7,34
|1.624.218.490
|% 1,24
|
|EREGL
|19,98
|1.426.494.369
|% 2,78
|
|THYAO
|12,88
|1.079.523.308
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,80
|746.432.132
|% 3,75
|
|KRDMD
|8,30
|3.164.763.582
|% 7,65
|
|GARAN
|7,34
|1.624.218.490
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,08
|461.260.457
|% 0,00
|
|PETKM
|6,81
|705.754.307
|% 1,04
|
|USAK
|2,60
|274.319.933
|% -9,72
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3040
|8,3083
|% -0,07
|
|Euro
|10,0248
|10,0332
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,4926
|11,5503
|% -0,31
|
|Frank
|9,1136
|9,1685
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2087
|2,2198
|% -0,06
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|26,76
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,59
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,22
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|-0,51
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30BURCE
Yüzde 5.02 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 704 adet işlem
-
17:29KRDMB
Yüzde 8.16 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 561, 178 adet işlem
-
17:28DZGYO
Yüzde 5.12 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 103, 932 adet işlem
-
17:27YGYO
Yüzde 5.83 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 719, 383 adet işlem
-
17:26XU100
Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 16, 715.00 milyon TL de