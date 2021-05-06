***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 16:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934942
BIST
16:531.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,07
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
16:538,3113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
16:5310,0410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0455
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
16:53484,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,63
|Açılış
|: 484,31
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,77
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler16:51
|KRDMA
|7,26
|96.881.753
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.376.906
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|21.268.162
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.826.961
|% -9,96
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|USAK
|2,64
|231.698.267
|% -8,33
|
|INTEM
|42,30
|3.982.966
|% -8,00
|
|BJKAS
|8,81
|108.861.740
|% -7,85
|
|KRDMD
|8,40
|2.979.030.541
|% 8,95
|
|GARAN
|7,40
|1.492.633.823
|% 2,07
|
|EREGL
|20,00
|1.255.547.041
|% 2,88
|
|THYAO
|12,88
|1.038.242.729
|% 2,22
|
|PETKM
|6,87
|642.476.771
|% 1,93
|
|KRDMD
|8,40
|2.979.030.541
|% 8,95
|
|YKBNK
|2,09
|437.912.101
|% 0,48
|
|GARAN
|7,40
|1.492.633.823
|% 2,07
|
|PETKM
|6,87
|642.476.771
|% 1,93
|
|CANTE
|4,54
|400.097.453
|% -2,78
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3038
|8,3074
|% -0,08
|
|Euro
|10,0324
|10,0412
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,5400
|11,5979
|% 0,10
|
|Frank
|9,1379
|9,1929
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2139
|2,2250
|% 0,17
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|20,19
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,12
|
|B. Petrol
|68,83
|68,83
|-0,13
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:04CEOEM
Yüzde 6.88 oranında artışla 10.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 508, 655 adet işlem
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17:03DZGYO
Yüzde 5.58 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 854, 040 adet işlem
-
17:02KARTN
Yüzde 4.55 oranında artışla 62.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 085 adet işlem
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 27 artarak (% 1.24 ) 1, 496
-
17:01XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 15, 265.00 milyon TL de