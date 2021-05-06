***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 16:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934945
BIST
17:141.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,04
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:148,3082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:1410,0350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:14483,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,09
|Açılış
|: 483,77
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:12
|MRSHL
|313,50
|9.351.022
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.487.401
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.527.075
|% 9,99
|
|TRGYO
|3,24
|54.078.766
|% -10,00
|
|VAKFN
|17,26
|7.890.098
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|274.071.924
|% -9,72
|
|INTEM
|41,60
|4.171.716
|% -9,53
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|KRDMD
|8,29
|3.140.025.645
|% 7,52
|
|GARAN
|7,32
|1.597.497.485
|% 0,97
|
|EREGL
|19,97
|1.415.445.464
|% 2,73
|
|THYAO
|12,86
|1.070.830.264
|% 2,06
|
|KOZAL
|121,30
|687.617.961
|% 3,32
|
|KRDMD
|8,29
|3.140.025.645
|% 7,52
|
|GARAN
|7,32
|1.597.497.485
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,09
|440.767.306
|% 0,48
|
|PETKM
|6,80
|685.997.892
|% 0,89
|
|USAK
|2,60
|274.071.924
|% -9,72
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3063
|8,3095
|% -0,05
|
|Euro
|10,0282
|10,0350
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4892
|11,5468
|% -0,34
|
|Frank
|9,1091
|9,1640
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2086
|2,2197
|% -0,07
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|24,40
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,22
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|-0,50
|
Seans Raporu
17:12
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17:26XU100
Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 16, 715.00 milyon TL de
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17:23TMPOL
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