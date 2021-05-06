***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 16:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934933
BIST
17:351.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:358,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0239
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:3510,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0278
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:35483,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,28
|Açılış
|: 483,96
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:35
|MRSHL
|313,50
|9.875.194
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.496.834
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,26
|7.978.055
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.319.066
|% -9,72
|
|INTEM
|41,96
|4.351.060
|% -8,74
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|DERHL
|7,89
|14.564.468
|% -7,18
|
|KOZAL
|122,50
|926.910.637
|% 4,34
|
|CANTE
|4,45
|409.981.039
|% -4,71
|
|TRILC
|41,14
|392.121.767
|% 8,04
|
|PGSUS
|80,70
|360.693.542
|% 1,64
|
|BIMAS
|65,70
|278.423.749
|% 0,46
|
|CANTE
|4,45
|409.981.039
|% -4,71
|
|TSPOR
|2,23
|137.323.609
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,81
|93.385.382
|% -0,55
|
|VAKBN
|3,41
|128.034.466
|% 0,29
|
|TRGYO
|3,38
|98.164.445
|% -6,11
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2873
|8,2900
|% -0,29
|
|Euro
|10,0158
|10,0233
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,4861
|11,5437
|% -0,37
|
|Frank
|9,1067
|9,1615
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2085
|2,2196
|% -0,07
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|26,00
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,42
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,19
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,69
|
Seans Raporu
17:35
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17:44BAYRK
Yüzde 9.42 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 267, 355 adet işlem
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17:41XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 17, 624.00 milyon TL de
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17:41TDGYO
Yüzde 7.09 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 985 adet işlem