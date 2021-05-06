***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 16:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934944
BIST
17:441.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:448,2889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0250
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2776
17:4410,0105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:44483,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,03
|Açılış
|: 483,71
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:42
|MRSHL
|313,50
|9.907.798
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.497.373
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.929.462
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|8.054.672
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.410.929
|% -9,72
|
|INTEM
|41,76
|4.502.916
|% -9,18
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|BJKAS
|8,85
|123.749.003
|% -7,43
|
|KRDMD
|8,28
|3.336.566.213
|% 7,39
|
|GARAN
|7,35
|1.697.169.264
|% 1,38
|
|EREGL
|19,90
|1.493.191.267
|% 2,37
|
|THYAO
|12,87
|1.117.478.168
|% 2,14
|
|KOZAL
|122,50
|984.026.720
|% 4,34
|
|KRDMD
|8,28
|3.336.566.213
|% 7,39
|
|GARAN
|7,35
|1.697.169.264
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,09
|466.619.689
|% 0,48
|
|PETKM
|6,87
|746.719.349
|% 1,93
|
|USAK
|2,60
|280.410.929
|% -9,72
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2879
|8,2912
|% -0,27
|
|Euro
|10,0099
|10,0155
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,4853
|11,5429
|% -0,38
|
|Frank
|9,0985
|9,1533
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2058
|2,2168
|% -0,20
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|26,24
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,20
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|-0,82
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:54TRILC
Yüzde 7.56 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 771, 120 adet işlem
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17:53YGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 908, 542 adet işlem
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17:52CEOEM
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 512 adet işlem
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.84 ) 1, 235
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, IHGZT, KSTUR, MRSHL, TKURU, UZERB, AYCES, MERIT, PRKAB, INVEO