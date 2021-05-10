***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 12:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935614
BIST
14:281.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,90
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.460
En Düşük
1.448
14:288,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0260
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
14:2810,0560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,3538
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2746
|
10,0806
En Düşük
10,0015
14:28487,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,12
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:28
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.430.671
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|184.887.035
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|182.562.532
|% 9,93
|
|INTEM
|50,25
|5.265.312
|% 9,91
|
|VAKFN
|13,99
|2.926.778
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|FORMT
|1,30
|9.916.540
|% -5,80
|
|PEKGY
|1,30
|40.395.147
|% -5,80
|
|GARAN
|7,70
|754.426.298
|% -0,26
|
|THYAO
|13,19
|718.016.691
|% 1,54
|
|KRDMD
|8,63
|625.448.675
|% 1,77
|
|PETKM
|6,56
|618.982.807
|% 0,46
|
|KOZAL
|130,30
|600.348.049
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,14
|266.869.846
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,88
|195.665.623
|% 2,17
|
|GARAN
|7,70
|754.426.298
|% -0,26
|
|PETKM
|6,56
|618.982.807
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,06
|246.257.369
|% 2,34
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2570
|8,2600
|% 0,32
|
|Euro
|10,0472
|10,0560
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,6086
|11,6668
|% 1,11
|
|Frank
|9,1370
|9,1921
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1949
|2,2059
|% 0,27
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|7,28
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|0,63
|
Seans Raporu
14:28
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14:43CLEBI
Yüzde 5.26 oranında artışla 256.10 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 928 adet işlem
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14:42GEDZA
Yüzde 7.94 oranında artışla 38.08 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 876 adet işlem
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14:40RODRG
Yüzde 4.15 oranında artışla 18.84 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 526 adet işlem
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14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 01 artarak (% 1.12 ) 1, 261
-
14:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, IHGZT, YONGA, CANTE, INVEO, TKNSA, TGSAS