***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 16:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940669
BIST
17:411.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,90
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:418,6262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0406
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:4110,5188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0313
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:41524,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,04
|Açılış
|: 524,95
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:41
|ATATP
|29,04
|10.454.255
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.239.427
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.597.082
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.975.197
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,74
|3.822.357
|% 8,72
|
|METUR
|22,50
|24.055.838
|% -10,00
|
|PKENT
|2.493,90
|2.154.912
|% -7,32
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|YESIL
|71,65
|19.392.481
|% -6,95
|
|DERHL
|5,15
|15.102.202
|% -6,70
|
|GARAN
|8,27
|1.301.729.674
|% 2,10
|
|THYAO
|14,31
|1.247.244.016
|% 1,92
|
|KOZAL
|124,50
|700.469.434
|% 3,06
|
|KRDMD
|7,77
|538.894.219
|% 0,26
|
|SISE
|8,17
|496.476.305
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,99
|367.677.225
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|384.130.945
|% 1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.301.729.674
|% 2,10
|
|BOBET
|4,03
|443.542.888
|% -4,73
|
|THYAO
|14,31
|1.247.244.016
|% 1,92
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6241
|8,6262
|% -0,47
|
|Euro
|10,5120
|10,5188
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,1923
|12,2534
|% -0,35
|
|Frank
|9,5684
|9,6261
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% -0,45
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|1,06
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|-0,36
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 32 artarak (% 1.20 ) 1, 546
-
17:52ETYAT
Yüzde 8.72 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 044, 744 adet işlem
-
17:50GSDDE
Yüzde 6.48 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 707, 442 adet işlem
-
17:49SNGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 049 adet işlem
-
17:47QUAGR
Yüzde 6.10 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 556, 373 adet işlem