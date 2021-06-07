***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 16:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940675
BIST
17:421.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:428,6283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0385
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:4210,5222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0279
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:42525,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,85
|Açılış
|: 524,95
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ATATP
|29,04
|10.464.361
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.239.427
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.597.082
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.987.742
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.844.706
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.091.928
|% -10,00
|
|YESIL
|71,00
|19.693.443
|% -7,79
|
|PKENT
|2.493,90
|2.207.284
|% -7,32
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,15
|15.269.855
|% -6,70
|
|GARAN
|8,27
|1.317.566.604
|% 2,10
|
|THYAO
|14,31
|1.259.486.597
|% 1,92
|
|KOZAL
|124,50
|713.035.513
|% 3,06
|
|KRDMD
|7,79
|558.788.312
|% 0,52
|
|SISE
|8,20
|538.160.513
|% 1,61
|
|EKGYO
|1,98
|368.055.784
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,25
|390.807.775
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.317.566.604
|% 2,10
|
|BOBET
|4,04
|445.995.825
|% -4,49
|
|THYAO
|14,31
|1.259.486.597
|% 1,92
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6227
|8,6283
|% -0,44
|
|Euro
|10,5146
|10,5222
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,2013
|12,2625
|% -0,27
|
|Frank
|9,5769
|9,6346
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2938
|2,3053
|% -0,44
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|0,19
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|-0,45
|