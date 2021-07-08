***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 18:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949022
BIST
17:471.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,68
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:478,6824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4710,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0617
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:47504,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,47
|Açılış
|: 504,24
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:46
|TUREX
|11,57
|11.683.189
|% 9,98
|
|TRGYO
|3,42
|107.831.826
|% 9,97
|
|SILVR
|5,64
|36.159.429
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.247.786
|% 9,85
|
|DERHL
|4,52
|26.330.152
|% 9,44
|
|SNGYO
|4,23
|14.808.723
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.447.476
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.921.505
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.747.288
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.073.654
|% -9,90
|
|GARAN
|8,56
|806.407.009
|% -1,95
|
|THYAO
|13,69
|702.124.773
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,10
|540.039.577
|% -0,70
|
|PETKM
|5,33
|438.675.889
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,25
|387.371.700
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|387.371.700
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|267.125.615
|% -1,58
|
|GARAN
|8,56
|806.407.009
|% -1,95
|
|PETKM
|5,33
|438.675.889
|% -0,56
|
|KRDMD
|7,10
|540.039.577
|% -0,70
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6804
|8,6824
|% -0,03
|
|Euro
|10,3074
|10,3122
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9300
|11,9898
|% -0,18
|
|Frank
|9,4617
|9,5187
|% 1,26
|
|Riyal
|2,3085
|2,3201
|% -0,02
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
Seans Raporu
17:46
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