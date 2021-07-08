***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 18:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949034
BIST
18:001.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,22
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:008,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
18:0010,3449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0944
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3449
En Düşük
10,2314
18:00502,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,83
|Açılış
|: 502,94
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TUREX
|11,57
|11.788.418
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.515.844
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.290.342
|% 9,85
|
|TRGYO
|3,41
|135.037.291
|% 9,65
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.809.573
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.720.571
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.319.760
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.786.322
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.169.135
|% -9,86
|
|GARAN
|8,57
|865.850.307
|% -1,83
|
|THYAO
|13,69
|724.625.835
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,10
|550.498.663
|% -0,70
|
|PETKM
|5,35
|464.729.133
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|402.933.703
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,26
|402.933.703
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|274.668.501
|% -1,58
|
|GARAN
|8,57
|865.850.307
|% -1,83
|
|PETKM
|5,35
|464.729.133
|% -0,19
|
|PEKGY
|1,21
|98.501.630
|% -2,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6870
|8,6946
|% 0,11
|
|Euro
|10,2929
|10,3443
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,9164
|11,9762
|% -0,30
|
|Frank
|9,4650
|9,5220
|% 1,29
|
|Riyal
|2,3085
|2,3201
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
-
17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO