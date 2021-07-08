***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 18:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949047
BIST
17:551.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,34
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:558,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:5510,3464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0959
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3464
En Düşük
10,2314
17:55503,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 503,87
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:53
|TUREX
|11,57
|11.708.019
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.452.817
|% 9,94
|
|DERHL
|4,54
|28.624.446
|% 9,93
|
|AVGYO
|3,01
|17.257.394
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.808.976
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.670.674
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.154.678
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.786.322
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.017.445
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|817.843.409
|% -1,95
|
|THYAO
|13,68
|713.690.167
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,08
|543.975.753
|% -0,98
|
|PETKM
|5,36
|462.536.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|392.051.269
|% -1,75
|
|YKBNK
|2,24
|392.051.269
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,86
|272.932.026
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|817.843.409
|% -1,95
|
|PETKM
|5,36
|462.536.309
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,22
|97.586.270
|% -1,61
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6825
|8,6856
|% 0,00
|
|Euro
|10,3114
|10,3196
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9237
|11,9835
|% -0,24
|
|Frank
|9,4591
|9,5161
|% 1,23
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,04
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|
Seans Raporu
17:53
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