***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955854
BIST
11:091.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:098,6575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0419
|Açılış
|: 8,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6000
|
8,6650
En Düşük
8,6105
11:0910,1861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0314
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1100
|
10,2070
En Düşük
10,1261
11:09486,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,12
|Açılış
|: 486,41
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:07
|SELGD
|5,61
|6.131.515
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,29
|21.247.769
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|16.099.769
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.550.685
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|15.135.218
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.003.788
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,42
|4.869.759
|% -5,55
|
|ISGSY
|10,21
|6.434.668
|% -4,85
|
|ISBIR
|4.760,20
|223.729
|% -4,80
|
|SISE
|8,23
|442.569.608
|% 2,88
|
|GARAN
|9,30
|331.811.005
|% 0,76
|
|GENIL
|13,57
|311.551.974
|% 4,38
|
|KRDMD
|8,06
|244.871.377
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,49
|154.600.886
|% 1,10
|
|SISE
|8,23
|442.569.608
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,49
|118.357.475
|% 0,81
|
|GARAN
|9,30
|331.811.005
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,06
|244.871.377
|% 0,75
|
|PETKM
|5,88
|140.857.082
|% 2,08
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6487
|8,6510
|% 0,41
|
|Euro
|10,1535
|10,2044
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,9514
|12,0113
|% 0,30
|
|Frank
|9,4032
|9,4599
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2985
|2,3100
|% 0,34
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-14,71
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|-1,92
|