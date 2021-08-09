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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

09.08.2021 11:16



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Temmuz Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955854


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BIST En Aktif Hisseler11:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 5,61 6.131.515 % 10,00  
IDGYO 5,29 21.247.769 % 9,98  
SANKO 11,35 16.099.769 % 9,98  
TGSAS 14,06 5.550.685 % 9,93  
DAGI 3,90 15.135.218 % 9,86  
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11:07 Alış Satış %  
Dolar 8,6487 8,6510 % 0,41  
Euro 10,1535 10,2044 % 0,49  
Sterlin 11,9514 12,0113 % 0,30  
Frank 9,4032 9,4599 % 0,27  
Riyal 2,2985 2,3100 % 0,34  
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11:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.749 -14,71  
Altın Gr. 486 486 -2,04  
Cumhuriyet 3.244 3.293 -2,00  
Tam 3.229 3.309 -40,92  
Yarım 1.561 1.601 -19,79  
Çeyrek 783 800 -9,89  
Gümüş.Ons 23,91 23,94 -0,41  
Gümüş Gr. 6,65 6,65 -0,09  
B. Petrol 68,78 68,78 -1,92  
Seans Raporu 11:07
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