***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955856
BIST
11:201.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:208,6613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0457
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6650
En Düşük
8,6105
11:2010,2052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0505
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2070
En Düşük
10,1261
11:20485,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,07
|Açılış
|: 485,46
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:20
|SELGD
|5,61
|6.238.874
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,29
|21.522.029
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|16.406.832
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.678.420
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|15.584.618
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.405.629
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISGSY
|10,05
|11.096.923
|% -6,34
|
|DNISI
|12,37
|5.277.443
|% -5,93
|
|DAGHL
|16,15
|13.406.690
|% -5,28
|
|SISE
|8,26
|481.007.973
|% 3,25
|
|GARAN
|9,31
|336.310.601
|% 0,87
|
|GENIL
|13,59
|324.079.054
|% 4,54
|
|KRDMD
|8,05
|261.028.556
|% 0,63
|
|THYAO
|12,90
|173.908.696
|% 0,55
|
|SISE
|8,26
|481.007.973
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,48
|118.665.861
|% 0,40
|
|GARAN
|9,31
|336.310.601
|% 0,87
|
|KRDMD
|8,05
|261.028.556
|% 0,63
|
|AKBNK
|5,49
|155.448.824
|% 1,10
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6591
|8,6613
|% 0,53
|
|Euro
|10,1774
|10,2052
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,9505
|12,0105
|% 0,29
|
|Frank
|9,4023
|9,4590
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3005
|2,3121
|% 0,43
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-16,70
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,22
|68,22
|-2,48
|