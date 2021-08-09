***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955892
BIST
11:581.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:588,6500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0344
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
11:5810,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0327
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
11:58486,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,13
|Açılış
|: 486,11
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:58
|SELGD
|5,61
|6.356.819
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.737.878
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|21.987.898
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.875.738
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.085.593
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.531.370
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,79
|24.552.017
|% -8,76
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,24
|8.039.668
|% -6,92
|
|KRONT
|46,72
|15.684.536
|% -5,88
|
|SISE
|8,22
|555.063.358
|% 2,75
|
|GARAN
|9,30
|458.903.044
|% 0,76
|
|GENIL
|13,75
|380.326.310
|% 5,77
|
|KRDMD
|8,02
|340.902.733
|% 0,25
|
|THYAO
|12,92
|242.086.779
|% 0,70
|
|SISE
|8,22
|555.063.358
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,48
|138.315.193
|% 0,40
|
|GARAN
|9,30
|458.903.044
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,02
|340.902.733
|% 0,25
|
|AKBNK
|5,48
|168.983.682
|% 0,92
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6482
|8,6500
|% 0,40
|
|Euro
|10,1800
|10,1874
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,9709
|12,0310
|% 0,46
|
|Frank
|9,4135
|9,4702
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3027
|2,3143
|% 0,53
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,82
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|-14,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,02
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,72
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,36
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-2,82
|
Seans Raporu
11:58
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