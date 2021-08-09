***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955893
BIST
12:101.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:108,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0429
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:1010,1922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0375
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:10485,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,71
|Açılış
|: 485,82
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:10
|SELGD
|5,61
|6.384.324
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.786.603
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.014.094
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.891.766
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.196.466
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.553.670
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,79
|28.415.406
|% -8,76
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,29
|8.916.436
|% -6,54
|
|KRONT
|46,42
|17.798.538
|% -6,49
|
|SISE
|8,23
|573.032.440
|% 2,88
|
|GARAN
|9,30
|472.505.897
|% 0,76
|
|GENIL
|13,75
|400.915.233
|% 5,77
|
|KRDMD
|8,01
|350.306.813
|% 0,12
|
|THYAO
|12,87
|262.926.898
|% 0,31
|
|SISE
|8,23
|573.032.440
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,49
|157.598.248
|% 0,81
|
|GARAN
|9,30
|472.505.897
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,01
|350.306.813
|% 0,12
|
|PETKM
|5,86
|184.709.964
|% 1,74
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6547
|8,6585
|% 0,50
|
|Euro
|10,1843
|10,1922
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,9672
|12,0272
|% 0,43
|
|Frank
|9,4001
|9,4568
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2998
|2,3113
|% 0,40
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-17,75
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.209
|3.290
|-19,34
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,35
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,90
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|-2,79
|