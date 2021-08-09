***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955894
BIST
12:111.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:118,6586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:1110,1933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0386
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:11485,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,71
|Açılış
|: 485,82
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:11
|SELGD
|5,61
|6.383.814
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.768.057
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.011.444
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.884.652
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.172.033
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.538.696
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,80
|27.682.658
|% -8,67
|
|DNISI
|12,12
|8.579.979
|% -7,83
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|KRONT
|46,24
|16.790.262
|% -6,85
|
|SISE
|8,22
|568.261.757
|% 2,75
|
|GARAN
|9,29
|472.259.521
|% 0,65
|
|GENIL
|13,75
|397.619.596
|% 5,77
|
|KRDMD
|8,00
|349.280.468
|% 0,00
|
|THYAO
|12,88
|259.415.086
|% 0,39
|
|SISE
|8,22
|568.261.757
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,49
|157.459.903
|% 0,81
|
|GARAN
|9,29
|472.259.521
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,00
|349.280.468
|% 0,00
|
|PETKM
|5,85
|184.584.795
|% 1,56
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6553
|8,6586
|% 0,50
|
|Euro
|10,1796
|10,1933
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,9660
|12,0261
|% 0,42
|
|Frank
|9,4086
|9,4653
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3017
|2,3133
|% 0,49
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,93
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|-14,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|-13,32
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|-6,44
|
|Çeyrek
|779
|797
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,07
|68,07
|-2,63
|
Seans Raporu
12:11
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12:22CEOEM
Yüzde 4.06 oranında artışla 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 051, 944 adet işlem
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12:21BAKAB
Yüzde 6.06 oranında artışla 23.46 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 978 adet işlem
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12:20SAFKR
Yüzde 4.71 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 511, 521 adet işlem
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12:18XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 4, 957.00 milyon TL de
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12:18VBTYZ
Yüzde 6.27 oranında artışla 19.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 243 adet işlem