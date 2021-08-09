***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955897
BIST
11:541.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:548,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0451
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
11:5410,1907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0360
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
11:54485,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,80
|Açılış
|: 485,73
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:54
|SELGD
|5,61
|6.311.647
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.706.484
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|21.974.255
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.844.679
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.068.780
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.525.592
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,90
|22.852.174
|% -7,74
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,27
|7.457.825
|% -6,69
|
|KRONT
|46,68
|15.017.225
|% -5,96
|
|SISE
|8,23
|553.358.920
|% 2,88
|
|GARAN
|9,31
|449.540.143
|% 0,87
|
|GENIL
|13,71
|366.404.716
|% 5,46
|
|KRDMD
|8,01
|340.787.319
|% 0,12
|
|THYAO
|12,86
|207.016.577
|% 0,23
|
|SISE
|8,23
|553.358.920
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,49
|130.330.815
|% 0,81
|
|GARAN
|9,31
|449.540.143
|% 0,87
|
|KRDMD
|8,01
|340.787.319
|% 0,12
|
|AKBNK
|5,48
|166.843.654
|% 0,92
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6559
|8,6607
|% 0,52
|
|Euro
|10,1821
|10,1907
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,9635
|12,0235
|% 0,40
|
|Frank
|9,4122
|9,4689
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3020
|2,3136
|% 0,50
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-16,41
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|-13,32
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|-6,44
|
|Çeyrek
|779
|797
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
|