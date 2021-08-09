***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955900
BIST
11:471.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:478,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0448
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
11:4710,1888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0341
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
11:47486,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,18
|Açılış
|: 486,35
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:47
|SELGD
|5,61
|6.308.214
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.633.458
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|21.741.003
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.830.479
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|15.954.296
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.488.106
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISGSY
|9,95
|21.066.002
|% -7,27
|
|DNISI
|12,27
|6.584.779
|% -6,69
|
|KRONT
|46,48
|13.445.780
|% -6,37
|
|SISE
|8,22
|549.491.743
|% 2,75
|
|GARAN
|9,31
|436.724.926
|% 0,87
|
|GENIL
|13,66
|361.490.558
|% 5,08
|
|KRDMD
|8,00
|333.326.609
|% 0,00
|
|THYAO
|12,87
|205.689.430
|% 0,31
|
|SISE
|8,22
|549.491.743
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,49
|130.204.379
|% 0,81
|
|GARAN
|9,31
|436.724.926
|% 0,87
|
|KRDMD
|8,00
|333.326.609
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,48
|162.875.826
|% 0,92
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6573
|8,6604
|% 0,52
|
|Euro
|10,1820
|10,1888
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,9721
|12,0321
|% 0,47
|
|Frank
|9,4176
|9,4743
|% 0,42
|
|Riyal
|2,3026
|2,3141
|% 0,52
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-16,41
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|-13,32
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|-6,44
|
|Çeyrek
|779
|797
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
|