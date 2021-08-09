***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955905
BIST
11:361.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:368,6620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0464
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
11:3610,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0368
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
11:36487,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,50
|Açılış
|: 487,03
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:36
|BRYAT
|346,60
|51.565.370
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|6.300.303
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.596.865
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|21.739.654
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.795.638
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.431.089
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISGSY
|10,03
|16.918.478
|% -6,52
|
|DNISI
|12,42
|5.798.133
|% -5,55
|
|DAGHL
|16,22
|14.227.730
|% -4,87
|
|SISE
|8,23
|540.876.286
|% 2,88
|
|GARAN
|9,33
|402.967.105
|% 1,08
|
|GENIL
|13,65
|344.175.849
|% 5,00
|
|KRDMD
|8,02
|316.717.366
|% 0,25
|
|THYAO
|12,87
|200.105.914
|% 0,31
|
|SISE
|8,23
|540.876.286
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,49
|120.325.761
|% 0,81
|
|GARAN
|9,33
|402.967.105
|% 1,08
|
|KRDMD
|8,02
|316.717.366
|% 0,25
|
|AKBNK
|5,50
|160.227.173
|% 1,29
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6571
|8,6620
|% 0,54
|
|Euro
|10,1619
|10,1915
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,9801
|12,0402
|% 0,54
|
|Frank
|9,4270
|9,4838
|% 0,52
|
|Riyal
|2,3041
|2,3157
|% 0,59
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-16,29
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-2,43
|