***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955908
BIST
11:281.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:288,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
11:2810,1959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0412
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
11:28486,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,35
|Açılış
|: 486,44
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:28
|BRYAT
|346,60
|50.351.577
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|6.270.750
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,29
|21.692.838
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|16.457.294
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.748.861
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.422.886
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISGSY
|10,04
|14.660.092
|% -6,43
|
|DAGHL
|16,15
|13.972.804
|% -5,28
|
|DNISI
|12,46
|5.474.249
|% -5,25
|
|SISE
|8,23
|513.369.709
|% 2,88
|
|GARAN
|9,35
|385.277.438
|% 1,30
|
|GENIL
|13,59
|332.867.497
|% 4,54
|
|KRDMD
|8,06
|286.271.178
|% 0,75
|
|THYAO
|12,88
|188.878.730
|% 0,39
|
|SISE
|8,23
|513.369.709
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,48
|119.631.781
|% 0,40
|
|GARAN
|9,35
|385.277.438
|% 1,30
|
|KRDMD
|8,06
|286.271.178
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,50
|159.892.203
|% 1,29
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6512
|8,6629
|% 0,55
|
|Euro
|10,1875
|10,1959
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,9664
|12,0264
|% 0,42
|
|Frank
|9,4169
|9,4737
|% 0,42
|
|Riyal
|2,3017
|2,3132
|% 0,48
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-16,97
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|-2,42
|
Seans Raporu
11:28
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-
11:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 57 artarak (% 0.44 ) 1, 274
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11:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, DAGI, SANKO, BRYAT, SELGD, IDGYO
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11:43
DZGYO, PENTA, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:43
ISGSY, ISBIR, KRONT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:43
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 108 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 84 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem