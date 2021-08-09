***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955853
BIST
12:071.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:078,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0441
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:0710,2127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0580
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:07485,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,63
|Açılış
|: 485,90
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:07
|SELGD
|5,61
|6.383.814
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.768.046
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.010.386
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.883.246
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.163.952
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.537.682
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,83
|26.905.680
|% -8,39
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,26
|8.251.993
|% -6,77
|
|KRONT
|46,48
|16.470.675
|% -6,37
|
|SISE
|8,22
|567.985.666
|% 2,75
|
|GARAN
|9,29
|469.233.183
|% 0,65
|
|GENIL
|13,75
|396.511.031
|% 5,77
|
|KRDMD
|8,02
|342.195.844
|% 0,25
|
|THYAO
|12,87
|258.865.749
|% 0,31
|
|SISE
|8,22
|567.985.666
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,48
|138.433.767
|% 0,40
|
|GARAN
|9,29
|469.233.183
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,02
|342.195.844
|% 0,25
|
|AKBNK
|5,48
|172.415.496
|% 0,92
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6567
|8,6597
|% 0,51
|
|Euro
|10,1845
|10,2127
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,9352
|11,9951
|% 0,16
|
|Frank
|9,3850
|9,4416
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2962
|2,3077
|% 0,24
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-16,41
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|-13,32
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|-6,44
|
|Çeyrek
|779
|797
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
|