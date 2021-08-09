***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955890
BIST
13:001.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
13:008,6603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0447
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
13:0010,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0583
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
13:00485,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,93
|Açılış
|: 485,83
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler13:00
|GENIL
|14,30
|567.834.462
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|6.597.089
|% 10,00
|
|KTSKR
|38,98
|23.277.054
|% 9,99
|
|IDGYO
|5,29
|22.347.280
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|17.006.305
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|29.869.578
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.635.924
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,80
|34.909.675
|% -8,67
|
|DNISI
|12,26
|12.949.971
|% -6,77
|
|DAGHL
|15,97
|20.394.024
|% -6,33
|
|SISE
|8,27
|724.315.089
|% 3,37
|
|GENIL
|14,30
|567.834.462
|% 10,00
|
|GARAN
|9,30
|525.971.986
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,03
|379.290.120
|% 0,37
|
|THYAO
|12,86
|282.080.165
|% 0,23
|
|SISE
|8,27
|724.315.089
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,50
|215.962.718
|% 1,21
|
|GARAN
|9,30
|525.971.986
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,03
|379.290.120
|% 0,37
|
|GENIL
|14,30
|567.834.462
|% 10,00
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6575
|8,6603
|% 0,52
|
|Euro
|10,1849
|10,2130
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,9944
|12,0546
|% 0,66
|
|Frank
|9,4133
|9,4700
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3021
|2,3137
|% 0,50
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-19,85
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|-22,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|-20,22
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,78
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,04
|68,04
|-2,66
|