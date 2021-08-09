***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955906
BIST
13:131.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
13:138,6619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0463
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
13:1310,1914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0367
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
13:13485,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,13
|Açılış
|: 485,39
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler13:11
|GENIL
|14,30
|570.091.131
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|6.603.614
|% 10,00
|
|KTSKR
|38,98
|23.288.241
|% 9,99
|
|SANKO
|11,35
|17.022.377
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.395.498
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|30.990.614
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.639.599
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,79
|35.719.031
|% -8,76
|
|DNISI
|12,17
|13.239.933
|% -7,45
|
|DAGHL
|15,93
|20.666.119
|% -6,57
|
|SISE
|8,27
|729.897.484
|% 3,37
|
|GENIL
|14,30
|570.091.131
|% 10,00
|
|GARAN
|9,29
|527.213.733
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,03
|386.370.229
|% 0,37
|
|THYAO
|12,86
|285.536.604
|% 0,23
|
|SISE
|8,27
|729.897.484
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,50
|217.162.905
|% 1,21
|
|GARAN
|9,29
|527.213.733
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,03
|386.370.229
|% 0,37
|
|GENIL
|14,30
|570.091.131
|% 10,00
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6434
|8,6455
|% 0,35
|
|Euro
|10,1813
|10,1888
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,9937
|12,0538
|% 0,65
|
|Frank
|9,4147
|9,4714
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3030
|2,3146
|% 0,54
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-21,94
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|-22,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-22,57
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|-11,20
|
|Çeyrek
|777
|795
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|-2,76
|