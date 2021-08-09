***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955907
BIST
12:541.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:548,6622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:5410,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0382
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:54485,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,68
|Açılış
|: 485,85
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:54
|SELGD
|5,61
|6.588.657
|% 10,00
|
|KTSKR
|38,98
|22.886.240
|% 9,99
|
|SANKO
|11,35
|16.930.623
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.251.329
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|6.029.147
|% 9,93
|
|FADE
|10,98
|25.024.555
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.630.853
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,80
|34.034.039
|% -8,67
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,27
|12.414.570
|% -6,69
|
|SISE
|8,28
|712.904.941
|% 3,50
|
|GENIL
|14,27
|521.148.833
|% 9,77
|
|GARAN
|9,29
|519.355.574
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,03
|373.191.818
|% 0,37
|
|THYAO
|12,86
|280.510.429
|% 0,23
|
|SISE
|8,28
|712.904.941
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,49
|171.239.145
|% 0,81
|
|GARAN
|9,29
|519.355.574
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,03
|373.191.818
|% 0,37
|
|GENIL
|14,27
|521.148.833
|% 9,77
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6609
|8,6622
|% 0,54
|
|Euro
|10,1892
|10,1929
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,9973
|12,0575
|% 0,68
|
|Frank
|9,4150
|9,4717
|% 0,40
|
|Riyal
|2,3029
|2,3145
|% 0,54
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-19,36
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-3,96
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-28,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-28,75
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-13,91
|
|Çeyrek
|776
|793
|-6,96
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,97
|67,97
|-2,73
|