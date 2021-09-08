***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2021 10:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962501
BIST
18:001.433
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -21,91
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.433
18:008,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1126
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
18:0010,0091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1170
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
18:00487,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,41
|Açılış
|: 487,07
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KONTR
|67,70
|128.240.545
|% 9,99
|
|YEOTK
|29,28
|11.929.023
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.044.903
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|100.029.046
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|ORCAY
|13,06
|450.978.175
|% -9,74
|
|EGEPO
|6,43
|183.164.851
|% -9,69
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|GARAN
|9,41
|2.042.325.309
|% -3,29
|
|THYAO
|12,39
|844.569.324
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,54
|530.103.273
|% -1,93
|
|ORCAY
|13,06
|450.978.175
|% -9,74
|
|KRDMD
|7,29
|448.700.196
|% -2,15
|
|GARAN
|9,41
|2.042.325.309
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,54
|530.103.273
|% -1,93
|
|IHLAS
|0,62
|62.879.297
|% 5,08
|
|ODAS
|1,45
|153.748.345
|% -3,97
|
|EKGYO
|1,84
|165.822.561
|% -0,54
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-3,49
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,02
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|0,84
|
Seans Raporu
18:00
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17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
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17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
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17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem