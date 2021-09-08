***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2021 10:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Ağustos Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962504
BIST
16:311.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
16:318,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1154
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
16:3110,0034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1113
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
16:31488,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 7,06
|Açılış
|: 488,71
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler16:29
|KONTR
|67,70
|122.042.543
|% 9,99
|
|YEOTK
|29,28
|10.875.031
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.934.922
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|99.016.296
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|EGEPO
|6,46
|136.522.832
|% -9,27
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|ORCAY
|13,28
|416.329.367
|% -8,22
|
|GARAN
|9,53
|1.448.423.235
|% -2,06
|
|THYAO
|12,65
|559.403.758
|% 0,00
|
|ORCAY
|13,28
|416.329.367
|% -8,22
|
|YKBNK
|2,58
|401.416.788
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,39
|358.728.775
|% -0,81
|
|YKBNK
|2,58
|401.416.788
|% -0,39
|
|GARAN
|9,53
|1.448.423.235
|% -2,06
|
|IHLAS
|0,61
|59.132.251
|% 3,39
|
|ODAS
|1,49
|118.053.160
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,84
|130.074.587
|% -0,54
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4646
|8,4671
|% 1,41
|
|Euro
|9,9996
|10,0072
|% 1,16
|
|Sterlin
|11,6089
|11,6671
|% 1,18
|
|Frank
|9,1447
|9,1998
|% 1,13
|
|Riyal
|2,2496
|2,2609
|% 1,37
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|2,60
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,73
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|29,00
|
|Tam
|3.218
|3.299
|30,21
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|14,61
|
|Çeyrek
|780
|798
|7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|72,68
|72,68
|0,99
|