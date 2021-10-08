***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968468
BIST
11:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
11:058,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0907
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:0510,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0835
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:05505,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,32
|Açılış
|: 505,98
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,32
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:03
|MERIT
|19,16
|1.116.721
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|24.737.809
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,78
|2.302.348
|% 9,44
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ASUZU
|18,16
|12.788.656
|% 7,20
|
|SEYKM
|14,58
|1.769.079
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|940.500
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.326.270
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,17
|357.348.916
|% -0,96
|
|SASA
|27,76
|343.897.086
|% 3,89
|
|GARAN
|9,38
|278.900.120
|% -0,11
|
|THYAO
|14,21
|267.833.942
|% 0,64
|
|EREGL
|16,89
|185.073.040
|% -0,41
|
|YKBNK
|2,38
|162.469.867
|% -0,42
|
|PETKM
|6,17
|357.348.916
|% -0,96
|
|GARAN
|9,38
|278.900.120
|% -0,11
|
|ODAS
|1,46
|32.397.325
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,00
|21.582.815
|% 0,00
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9620
|8,9662
|% 1,03
|
|Euro
|10,3458
|10,3534
|% 0,76
|
|Sterlin
|12,1275
|12,1883
|% 0,73
|
|Frank
|9,5860
|9,6438
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3793
|2,3912
|% 0,89
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,59
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|1,02
|