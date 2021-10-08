***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968471
BIST
12:131.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:138,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0498
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:1310,3155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0402
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:13504,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,49
|Açılış
|: 504,16
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:11
|PKENT
|3.520,00
|25.672.897
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.966
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,60
|2.652.724
|% 8,82
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,82
|38.169.342
|% 6,33
|
|SEYKM
|14,58
|2.054.205
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.656.869
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.935.209
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,20
|510.464.542
|% -0,48
|
|SASA
|27,16
|495.687.354
|% 1,65
|
|THYAO
|14,24
|479.735.817
|% 0,85
|
|GARAN
|9,39
|409.959.696
|% 0,00
|
|EREGL
|16,92
|255.977.200
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,78
|232.649.271
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|234.553.954
|% -0,42
|
|PETKM
|6,20
|510.464.542
|% -0,48
|
|ODAS
|1,46
|97.028.664
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,59
|154.237.369
|% 0,39
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9200
|8,9263
|% 0,58
|
|Euro
|10,3116
|10,3164
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,1018
|12,1625
|% 0,52
|
|Frank
|9,5540
|9,6115
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3714
|2,3833
|% 0,56
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,76
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,35
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.389
|44,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|2,42
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|1,17
|
|Çeyrek
|805
|823
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|1,22
|
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