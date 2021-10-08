***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968472
BIST
12:121.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:128,9255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0505
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:1210,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0410
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:12504,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,35
|Açılış
|: 504,01
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:12
|PKENT
|3.520,00
|25.672.897
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.218.768
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,60
|2.652.724
|% 8,82
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ROYAL
|3,50
|348.243
|% 6,06
|
|SEYKM
|14,58
|2.054.205
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.657.517
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.936.354
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,19
|510.819.395
|% -0,64
|
|SASA
|27,16
|496.675.438
|% 1,65
|
|THYAO
|14,23
|484.319.479
|% 0,78
|
|GARAN
|9,39
|409.961.058
|% 0,00
|
|EREGL
|16,93
|256.085.678
|% -0,18
|
|EKGYO
|1,78
|232.929.422
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|234.553.954
|% -0,42
|
|PETKM
|6,19
|510.819.395
|% -0,64
|
|ODAS
|1,46
|97.031.732
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,59
|154.237.540
|% 0,39
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9195
|8,9255
|% 0,57
|
|Euro
|10,3117
|10,3163
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,1031
|12,1638
|% 0,53
|
|Frank
|9,5555
|9,6131
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3719
|2,3838
|% 0,58
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,91
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,35
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.389
|44,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|2,42
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|1,17
|
|Çeyrek
|805
|823
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|83,10
|83,10
|1,15
|
Seans Raporu
12:12
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12:26PENGD
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12:22
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12:22XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 5, 678.00 milyon TL de
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12:22VAKKO
Yüzde 5.33 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 785, 292 adet işlem