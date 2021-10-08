***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968477
BIST
11:061.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
11:068,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0918
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:0610,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0749
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:06505,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,32
|Açılış
|: 505,98
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,32
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:04
|MERIT
|19,16
|1.116.721
|% 9,99
|
|PKENT
|3.510,00
|24.793.366
|% 9,69
|
|DOBUR
|31,72
|2.386.451
|% 9,23
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PENGD
|3,37
|13.261.728
|% 6,65
|
|SEYKM
|14,58
|1.876.475
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.178.700
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.410.619
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,16
|358.611.066
|% -1,12
|
|SASA
|27,74
|350.429.098
|% 3,82
|
|GARAN
|9,37
|289.160.724
|% -0,21
|
|THYAO
|14,20
|278.654.033
|% 0,57
|
|EREGL
|16,88
|196.632.849
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,38
|193.981.715
|% -0,42
|
|PETKM
|6,16
|358.611.066
|% -1,12
|
|GARAN
|9,37
|289.160.724
|% -0,21
|
|ODAS
|1,47
|33.327.468
|% 1,38
|
|SKBNK
|1,00
|21.672.308
|% 0,00
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9643
|8,9681
|% 1,05
|
|Euro
|10,3382
|10,3546
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,1400
|12,2009
|% 0,83
|
|Frank
|9,5957
|9,6535
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3825
|2,3944
|% 1,03
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,24
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|1,13
|
Seans Raporu
11:04
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11:21UZERB
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 28.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 312 adet işlem
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11:20KNFRT
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11:19VAKKO
Yüzde 4.51 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 908, 247 adet işlem
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11:17XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 3, 609.00 milyon TL de
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11:16KNFRT
Yüzde 4.66 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 133, 893 adet işlem