***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968480
BIST
11:401.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:408,9181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0431
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:4010,3057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0304
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:40504,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,21
|Açılış
|: 504,87
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:38
|PKENT
|3.520,00
|25.387.797
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.210.797
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,64
|2.523.815
|% 8,95
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,02
|17.380.987
|% 6,88
|
|SEYKM
|14,58
|1.980.824
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.468.174
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.739.542
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,20
|447.623.015
|% 1,80
|
|PETKM
|6,15
|397.340.182
|% -1,28
|
|GARAN
|9,37
|358.021.422
|% -0,21
|
|THYAO
|14,17
|315.156.572
|% 0,35
|
|EREGL
|16,88
|233.524.204
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,37
|223.410.881
|% -0,84
|
|PETKM
|6,15
|397.340.182
|% -1,28
|
|ODAS
|1,46
|86.586.745
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,61
|116.433.275
|% 1,16
|
|GARAN
|9,37
|358.021.422
|% -0,21
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9231
|8,9277
|% 0,59
|
|Euro
|10,3119
|10,3165
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,1296
|12,1904
|% 0,75
|
|Frank
|9,5780
|9,6357
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3787
|2,3907
|% 0,87
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,43
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|
Seans Raporu
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