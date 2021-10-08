***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968478
BIST
12:161.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:168,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0489
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:1610,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0408
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:16504,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,52
|Açılış
|: 504,19
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:14
|PKENT
|3.520,00
|25.672.897
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.218.806
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,62
|2.654.400
|% 8,88
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,80
|38.434.274
|% 6,23
|
|SEYKM
|14,58
|2.056.247
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.664.724
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.936.354
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,20
|510.923.059
|% -0,48
|
|SASA
|27,10
|501.356.487
|% 1,42
|
|THYAO
|14,23
|487.626.528
|% 0,78
|
|GARAN
|9,38
|415.555.999
|% -0,11
|
|EREGL
|16,91
|257.117.348
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,78
|233.170.303
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|235.408.241
|% 0,00
|
|PETKM
|6,20
|510.923.059
|% -0,48
|
|ODAS
|1,46
|97.068.278
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,59
|154.243.623
|% 0,39
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9199
|8,9235
|% 0,55
|
|Euro
|10,3091
|10,3164
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,1053
|12,1661
|% 0,55
|
|Frank
|9,5581
|9,6157
|% 0,50
|
|Riyal
|2,3722
|2,3841
|% 0,59
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|1,59
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|1,28
|
Seans Raporu
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