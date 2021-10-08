***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968487
BIST
15:271.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:278,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:2710,3020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0267
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:27505,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,91
|Açılış
|: 505,58
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:27
|MAALT
|179,30
|24.772.813
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|3.603.478
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.853.408
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.630.728
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.994.942
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.341.204
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|189.906.746
|% -8,73
|
|THYAO
|14,17
|665.213.317
|% 0,35
|
|PETKM
|6,19
|651.594.888
|% -0,64
|
|SASA
|27,52
|637.604.123
|% 2,99
|
|ASELS
|15,48
|563.117.940
|% -0,19
|
|GARAN
|9,38
|550.570.466
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,79
|356.850.020
|% 0,56
|
|PETKM
|6,19
|651.594.888
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,39
|240.944.907
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|245.550.453
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.767.976
|% 0,00
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8940
|8,8959
|% 0,24
|
|Euro
|10,2965
|10,3020
|% 0,26
|
|Sterlin
|12,1078
|12,1685
|% 0,57
|
|Frank
|9,5689
|9,6266
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3698
|2,3817
|% 0,49
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,80
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|9,48
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,58
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|0,44
|