***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968489
BIST
15:261.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:268,8951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:2610,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0288
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:26505,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,81
|Açılış
|: 505,47
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:26
|MAALT
|179,30
|24.772.813
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|3.603.478
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.853.408
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.630.728
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.994.942
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.341.204
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|189.906.746
|% -8,73
|
|THYAO
|14,17
|665.213.317
|% 0,35
|
|PETKM
|6,19
|651.594.888
|% -0,64
|
|SASA
|27,52
|637.604.123
|% 2,99
|
|ASELS
|15,48
|563.117.940
|% -0,19
|
|GARAN
|9,38
|550.570.466
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,79
|356.850.020
|% 0,56
|
|PETKM
|6,19
|651.594.888
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,39
|240.944.907
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|245.550.453
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.767.976
|% 0,00
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8943
|8,8951
|% 0,23
|
|Euro
|10,2963
|10,3041
|% 0,28
|
|Sterlin
|12,1094
|12,1701
|% 0,58
|
|Frank
|9,5700
|9,6276
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3702
|2,3821
|% 0,51
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|16,22
|
|Altın Gr.
|505
|506
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|50,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|11,23
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|5,43
|
|Çeyrek
|807
|826
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|0,43
|
Seans Raporu
15:26
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