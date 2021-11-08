***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 12:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975588
BIST
11:581.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,67
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.599
En Düşük
1.589
11:589,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
11:5811,2401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0209
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
11:58566,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 566,01
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler11:58
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.106.386
|% 9,98
|
|PENTA
|235,60
|11.328.525
|% 7,97
|
|VERTU
|25,16
|39.898.779
|% 7,71
|
|BRYAT
|373,00
|66.485.735
|% 7,21
|
|BASGZ
|22,72
|10.541.058
|% -9,98
|
|KARYE
|14,68
|116.700.493
|% -8,48
|
|BJKAS
|5,86
|80.714.733
|% -5,94
|
|GSRAY
|3,91
|79.503.641
|% -5,33
|
|IZFAS
|6,32
|1.057.528
|% -4,82
|
|THYAO
|17,75
|1.095.104.173
|% 0,57
|
|GARAN
|10,64
|837.209.983
|% 0,28
|
|PETKM
|6,96
|675.400.609
|% 4,19
|
|ASELS
|17,01
|493.035.588
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,20
|423.178.723
|% 1,98
|
|TSKB
|1,57
|181.547.134
|% 0,00
|
|PETKM
|6,96
|675.400.609
|% 4,19
|
|GARAN
|10,64
|837.209.983
|% 0,28
|
|ODAS
|1,50
|99.965.602
|% 2,04
|
|THYAO
|17,75
|1.095.104.173
|% 0,57
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7023
|9,7079
|% 0,30
|
|Euro
|11,2320
|11,2401
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,0336
|13,0990
|% 0,06
|
|Frank
|10,5662
|10,6299
|% -0,02
|
|Riyal
|2,5774
|2,5903
|% 0,18
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-4,59
|
|Altın Gr.
|566
|566
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.721
|3.814
|-2,64
|
|Yarım
|1.798
|1.845
|-1,28
|
|Çeyrek
|902
|923
|-0,63
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,51
|83,51
|0,77
|
Seans Raporu
11:58
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12:12TUCLK
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 262, 478 adet işlem
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Yüzde 5.00 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 804, 282 adet işlem
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12:09TSPOR
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 687, 044 adet işlem
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12:08XU100
Endeks 1, 598 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 9, 071.00 milyon TL de