***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 12:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975590
BIST
14:571.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,21
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:579,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7355
En Düşük
9,6551
14:5711,2652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0460
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2681
En Düşük
11,1772
14:57568,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,28
|Açılış
|: 568,25
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:57
|METRO
|1,43
|31.857.098
|% 10,00
|
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.080.984
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.796.006
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.091.707
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.283.295
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,88
|107.907.317
|% -5,62
|
|NUGYO
|11,15
|19.794.557
|% -5,11
|
|FENER
|30,26
|65.265.528
|% -4,96
|
|THYAO
|17,86
|2.073.558.795
|% 1,19
|
|GARAN
|10,66
|1.485.096.854
|% 0,47
|
|PETKM
|6,85
|1.121.131.983
|% 2,54
|
|ASELS
|16,90
|672.047.387
|% 1,08
|
|KRDMD
|7,19
|579.682.428
|% 1,84
|
|PETKM
|6,85
|1.121.131.983
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,99
|456.523.290
|% -0,66
|
|TSKB
|1,57
|226.220.090
|% 0,00
|
|GARAN
|10,66
|1.485.096.854
|% 0,47
|
|THYAO
|17,86
|2.073.558.795
|% 1,19
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7266
|9,7329
|% 0,55
|
|Euro
|11,2602
|11,2652
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,0899
|13,1555
|% 0,49
|
|Frank
|10,5883
|10,6521
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5859
|2,5988
|% 0,51
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,72
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.738
|3.831
|14,45
|
|Yarım
|1.807
|1.853
|6,99
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|1,08
|