***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 12:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975592
BIST
14:581.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,13
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:589,7316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0524
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7355
En Düşük
9,6551
14:5811,2685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0493
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2685
En Düşük
11,1772
14:58568,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,30
|Açılış
|: 568,25
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:58
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.087.149
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.834.141
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.267.832
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.330.871
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|108.126.476
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,12
|20.036.285
|% -5,36
|
|FENER
|30,24
|65.774.634
|% -5,03
|
|THYAO
|17,92
|2.092.438.515
|% 1,53
|
|GARAN
|10,63
|1.532.384.633
|% 0,19
|
|PETKM
|6,85
|1.129.153.620
|% 2,54
|
|ASELS
|16,91
|677.344.336
|% 1,14
|
|KRDMD
|7,17
|590.078.908
|% 1,56
|
|PETKM
|6,85
|1.129.153.620
|% 2,54
|
|YKBNK
|3,00
|459.477.419
|% -0,33
|
|TSKB
|1,58
|235.097.241
|% 0,64
|
|GARAN
|10,63
|1.532.384.633
|% 0,19
|
|THYAO
|17,92
|2.092.438.515
|% 1,53
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7286
|9,7316
|% 0,54
|
|Euro
|11,2599
|11,2685
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,1038
|13,1695
|% 0,59
|
|Frank
|10,5884
|10,6522
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5862
|2,5992
|% 0,53
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,76
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,21
|
|Cumhuriyet
|3.751
|3.808
|10,00
|
|Tam
|3.736
|3.829
|12,34
|
|Yarım
|1.806
|1.852
|5,97
|
|Çeyrek
|906
|926
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|1,03
|