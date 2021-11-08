***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 12:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975593
BIST
11:581.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,63
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.599
En Düşük
1.589
11:589,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
11:5811,2401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0209
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
11:58565,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 566,01
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler11:58
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.113.821
|% 9,98
|
|VERTU
|25,30
|40.508.609
|% 8,30
|
|BRYAT
|374,10
|67.081.807
|% 7,53
|
|PENTA
|234,20
|12.144.972
|% 7,33
|
|BASGZ
|22,72
|10.545.443
|% -9,98
|
|KARYE
|14,70
|117.516.955
|% -8,35
|
|BJKAS
|5,85
|81.986.018
|% -6,10
|
|GSRAY
|3,90
|79.907.879
|% -5,57
|
|IZFAS
|6,32
|1.060.320
|% -4,82
|
|THYAO
|17,79
|1.106.164.201
|% 0,79
|
|GARAN
|10,64
|837.936.204
|% 0,28
|
|PETKM
|6,95
|677.639.302
|% 4,04
|
|ASELS
|17,00
|500.630.825
|% 1,67
|
|KRDMD
|7,20
|428.599.594
|% 1,98
|
|TSKB
|1,58
|181.582.921
|% 0,64
|
|PETKM
|6,95
|677.639.302
|% 4,04
|
|GARAN
|10,64
|837.936.204
|% 0,28
|
|ODAS
|1,49
|100.133.735
|% 1,36
|
|THYAO
|17,79
|1.106.164.201
|% 0,79
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7023
|9,7079
|% 0,30
|
|Euro
|11,2320
|11,2401
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,0542
|13,1197
|% 0,21
|
|Frank
|10,5814
|10,6451
|% 0,12
|
|Riyal
|2,5810
|2,5940
|% 0,32
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-4,50
|
|Altın Gr.
|566
|566
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.720
|3.813
|-3,95
|
|Yarım
|1.798
|1.845
|-1,91
|
|Çeyrek
|902
|922
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,54
|0,00
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|0,74
|