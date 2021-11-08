***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 12:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975596
BIST
13:271.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
13:279,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
13:2711,2474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0282
|Açılış
|: 11,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
13:27567,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,24
|Açılış
|: 567,21
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler13:27
|SNPAM
|16,28
|585.233
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.496.678
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|VERTU
|25,64
|75.144.404
|% 9,76
|
|BRYAT
|379,70
|89.169.761
|% 9,14
|
|BASGZ
|22,72
|11.318.377
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|137.060.893
|% -9,98
|
|ORMA
|25,10
|137.635
|% -7,04
|
|BJKAS
|5,89
|97.876.286
|% -5,46
|
|EMNIS
|17,62
|71.843
|% -4,65
|
|THYAO
|17,79
|1.579.730.207
|% 0,79
|
|GARAN
|10,69
|1.191.808.182
|% 0,75
|
|PETKM
|6,89
|758.759.243
|% 3,14
|
|ASELS
|16,98
|569.263.110
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,25
|520.236.366
|% 2,69
|
|TSKB
|1,58
|188.497.302
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,02
|353.847.095
|% 0,33
|
|GARAN
|10,69
|1.191.808.182
|% 0,75
|
|PETKM
|6,89
|758.759.243
|% 3,14
|
|THYAO
|17,79
|1.579.730.207
|% 0,79
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7155
|9,7190
|% 0,41
|
|Euro
|11,2358
|11,2474
|% 0,25
|
|Sterlin
|13,0553
|13,1208
|% 0,22
|
|Frank
|10,5717
|10,6354
|% 0,03
|
|Riyal
|2,5821
|2,5950
|% 0,36
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,11
|
|Altın Gr.
|567
|567
|1,52
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.731
|3.824
|7,23
|
|Yarım
|1.803
|1.850
|3,49
|
|Çeyrek
|904
|925
|1,75
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,24
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,03
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,85
|