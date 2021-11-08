***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 12:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975600
BIST
12:051.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.599
En Düşük
1.589
12:059,7084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0292
|Açılış
|: 9,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
12:0511,2400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0208
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
12:05565,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 565,78
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler12:05
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.134.182
|% 9,98
|
|PENTA
|236,00
|13.181.478
|% 8,16
|
|VERTU
|25,24
|42.106.666
|% 8,05
|
|BRYAT
|373,00
|68.136.296
|% 7,21
|
|BASGZ
|22,72
|10.568.412
|% -9,98
|
|KARYE
|14,80
|122.106.508
|% -7,73
|
|BJKAS
|5,86
|83.827.522
|% -5,94
|
|GSRAY
|3,91
|80.746.133
|% -5,33
|
|IZFAS
|6,32
|1.060.560
|% -4,82
|
|THYAO
|17,76
|1.122.838.300
|% 0,62
|
|GARAN
|10,68
|902.272.485
|% 0,66
|
|PETKM
|6,95
|691.171.550
|% 4,04
|
|ASELS
|17,00
|512.640.847
|% 1,67
|
|KRDMD
|7,22
|442.339.087
|% 2,27
|
|TSKB
|1,57
|181.894.737
|% 0,00
|
|PETKM
|6,95
|691.171.550
|% 4,04
|
|GARAN
|10,68
|902.272.485
|% 0,66
|
|ODAS
|1,50
|102.426.206
|% 2,04
|
|THYAO
|17,76
|1.122.838.300
|% 0,62
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7040
|9,7084
|% 0,30
|
|Euro
|11,2320
|11,2400
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,0481
|13,1135
|% 0,17
|
|Frank
|10,5765
|10,6402
|% 0,08
|
|Riyal
|2,5794
|2,5923
|% 0,26
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-3,73
|
|Altın Gr.
|566
|566
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.740
|3.796
|-2,00
|
|Tam
|3.719
|3.813
|-4,10
|
|Yarım
|1.798
|1.844
|-1,98
|
|Çeyrek
|902
|922
|-0,99
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|0,79
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
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12:14EUYO
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 766, 767 adet işlem
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12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 62 artarak (% 0.85 ) 1, 732
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12:13XU100
Endeks 1, 597 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 9, 252.00 milyon TL de
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12:13NTHOL
Yüzde 4.43 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 238, 800 adet işlem
-
12:12TUCLK
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 262, 478 adet işlem