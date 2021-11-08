***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 12:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975603
BIST
13:351.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,62
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
13:359,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0492
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7284
En Düşük
9,6551
13:3511,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0383
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2575
En Düşük
11,1772
13:35567,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,52
|Açılış
|: 567,50
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler13:35
|SNPAM
|16,28
|585.233
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.500.252
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|VERTU
|25,62
|77.046.091
|% 9,67
|
|KRGYO
|6,94
|51.712.705
|% 8,95
|
|KARYE
|14,44
|137.143.475
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.616.713
|% -9,98
|
|ORMA
|25,10
|137.635
|% -7,04
|
|BJKAS
|5,88
|98.156.038
|% -5,62
|
|EMNIS
|17,62
|71.843
|% -4,65
|
|THYAO
|17,81
|1.585.493.650
|% 0,91
|
|GARAN
|10,68
|1.209.606.864
|% 0,66
|
|PETKM
|6,88
|761.625.352
|% 2,99
|
|ASELS
|16,97
|579.418.449
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,25
|525.077.469
|% 2,69
|
|TSKB
|1,57
|188.755.471
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,02
|354.010.765
|% 0,33
|
|GARAN
|10,68
|1.209.606.864
|% 0,66
|
|PETKM
|6,88
|761.625.352
|% 2,99
|
|THYAO
|17,81
|1.585.493.650
|% 0,91
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7244
|9,7284
|% 0,51
|
|Euro
|11,2538
|11,2575
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,0586
|13,1240
|% 0,25
|
|Frank
|10,5713
|10,6350
|% 0,03
|
|Riyal
|2,5814
|2,5944
|% 0,34
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-0,53
|
|Altın Gr.
|567
|567
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.746
|3.803
|5,00
|
|Tam
|3.727
|3.821
|3,94
|
|Yarım
|1.802
|1.848
|1,91
|
|Çeyrek
|904
|924
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,03
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|0,95
|