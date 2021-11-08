***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 12:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975605
BIST
12:051.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 15,23
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.599
En Düşük
1.589
12:059,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0286
|Açılış
|: 9,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
12:0511,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0176
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
12:05565,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 565,78
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler12:05
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.138.903
|% 9,98
|
|PENTA
|237,40
|13.515.518
|% 8,80
|
|VERTU
|25,24
|42.380.291
|% 8,05
|
|BRYAT
|373,00
|68.189.637
|% 7,21
|
|BASGZ
|22,72
|10.570.503
|% -9,98
|
|KARYE
|14,87
|124.173.501
|% -7,29
|
|BJKAS
|5,87
|83.953.690
|% -5,78
|
|GSRAY
|3,91
|81.125.621
|% -5,33
|
|FENER
|30,38
|45.807.942
|% -4,59
|
|THYAO
|17,75
|1.128.562.108
|% 0,57
|
|GARAN
|10,69
|920.375.914
|% 0,75
|
|PETKM
|6,93
|694.210.620
|% 3,74
|
|ASELS
|17,00
|514.219.449
|% 1,67
|
|KRDMD
|7,23
|445.393.034
|% 2,41
|
|TSKB
|1,57
|181.920.593
|% 0,00
|
|PETKM
|6,93
|694.210.620
|% 3,74
|
|GARAN
|10,69
|920.375.914
|% 0,75
|
|ODAS
|1,50
|102.456.431
|% 2,04
|
|YKBNK
|3,01
|201.863.058
|% 0,00
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7026
|9,7078
|% 0,30
|
|Euro
|11,2290
|11,2368
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,0534
|13,1188
|% 0,21
|
|Frank
|10,5769
|10,6406
|% 0,08
|
|Riyal
|2,5795
|2,5924
|% 0,26
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-3,57
|
|Altın Gr.
|566
|566
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|3.740
|3.796
|-2,00
|
|Tam
|3.721
|3.815
|-2,12
|
|Yarım
|1.799
|1.845
|-1,03
|
|Çeyrek
|902
|923
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|0,82
|