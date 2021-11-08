***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 12:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975607
BIST
15:191.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:199,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0685
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7477
En Düşük
9,6551
15:1911,2917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0725
|Açılış
|: 11,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2917
En Düşük
11,1772
15:19568,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,44
|Açılış
|: 568,41
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,72
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:19
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.109.325
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|83.096.678
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|84.172.937
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.401.878
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.603.329
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|109.693.793
|% -5,78
|
|FENER
|30,28
|67.850.004
|% -4,90
|
|GSRAY
|3,93
|154.869.671
|% -4,84
|
|THYAO
|17,96
|2.195.104.508
|% 1,76
|
|GARAN
|10,63
|1.682.391.103
|% 0,19
|
|PETKM
|6,89
|1.160.087.447
|% 3,14
|
|ASELS
|16,92
|697.046.192
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,21
|609.135.607
|% 2,12
|
|PETKM
|6,89
|1.160.087.447
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,00
|481.473.497
|% -0,33
|
|GARAN
|10,63
|1.682.391.103
|% 0,19
|
|TSKB
|1,58
|238.709.188
|% 0,64
|
|THYAO
|17,96
|2.195.104.508
|% 1,76
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7413
|9,7477
|% 0,71
|
|Euro
|11,2827
|11,2917
|% 0,65
|
|Sterlin
|13,1046
|13,1703
|% 0,60
|
|Frank
|10,5913
|10,6552
|% 0,22
|
|Riyal
|2,5868
|2,5998
|% 0,55
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,45
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.755
|3.812
|14,00
|
|Tam
|3.737
|3.831
|13,66
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,61
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|1,04
|