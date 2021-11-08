***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 12:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975609
BIST
13:351.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,62
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
13:359,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0492
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7284
En Düşük
9,6551
13:3511,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0383
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2575
En Düşük
11,1772
13:35567,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,52
|Açılış
|: 567,50
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler13:35
|SNPAM
|16,28
|585.233
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.508.693
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|82.169.332
|% 9,93
|
|KRGYO
|6,96
|52.502.329
|% 9,26
|
|KARYE
|14,44
|137.239.010
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.635.844
|% -9,98
|
|ORMA
|25,10
|137.635
|% -7,04
|
|BJKAS
|5,88
|99.677.849
|% -5,62
|
|TUREX
|13,38
|28.880.229
|% -4,90
|
|THYAO
|17,80
|1.592.131.594
|% 0,85
|
|GARAN
|10,69
|1.217.915.922
|% 0,75
|
|PETKM
|6,86
|770.973.502
|% 2,69
|
|ASELS
|16,97
|581.565.369
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,25
|525.280.502
|% 2,69
|
|TSKB
|1,57
|189.135.412
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,03
|354.772.038
|% 0,66
|
|GARAN
|10,69
|1.217.915.922
|% 0,75
|
|PETKM
|6,86
|770.973.502
|% 2,69
|
|THYAO
|17,80
|1.592.131.594
|% 0,85
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7244
|9,7284
|% 0,51
|
|Euro
|11,2538
|11,2575
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,0614
|13,1269
|% 0,27
|
|Frank
|10,5737
|10,6374
|% 0,05
|
|Riyal
|2,5824
|2,5953
|% 0,38
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,11
|
|Altın Gr.
|567
|567
|1,52
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.731
|3.824
|7,23
|
|Yarım
|1.803
|1.850
|3,49
|
|Çeyrek
|904
|925
|1,75
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,24
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,03
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,85
|